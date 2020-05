Krasnale pojawiły się na wrocławskim rynku!

Z okazji Dnia Dziecka, Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową zorganizowało specjalną inicjatywę, polegającą na tworzeniu wyzwań. Każda osoba, instytucja lub firma może wziąć udział w akcji. Jak mówią organizatorzy – chodzi tu głównie o dobrą zabawę, która przy okazji może pomóc podopiecznym Przylądka Nadziei. Każdy, kto chce się włączyć w akcję, może utworzyć zbiórkę on-line na rzecz Kliniki a następnie wyznaczyć swoje wyzywanie dla wszystkich osób.

Do akcji dołączyła też Fundacja Veritas, która podczas ostatniej takiej akcji jako wyzwanie wyznaczyła wejście na Górę Ślęża o świcie. Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem, a kwota została zebrana w kilka dni. Tym razem Fundacja Veritas zabiera wszystkich mieszkańców Wrocławia i okolic w podróż z Krasnalami.

Wyzwaniem dla Fundacji Veritas jest odnowienie lasu, czyli posprzątanie go, zamontowanie karmników dla ptaków i innych zwierząt. Całość będzie robiona przez wspaniałe Veritasowe Krasnoludki, które otrzymały wezwanie do akcji i wyruszyły w podróż do lasu z Wrocławskiego Rynku. Co będzie dalej? Czy Krasnale dotrą szczęśliwie do lasu? Wszystko zależy od nas!

W zależności o ilości wpłat, mamy wpływ na przygody krasnali. Jak dowiedzieliśmy się od Fundacji Veritas, całość akcji polega na angażowaniu w nią wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska i nie tylko. Jeśli wpłat będzie dużo, Kransoludki w drodze do celu, odwiedzą kilka miejsc, czyniąc dobre uczynki. Jeśli wpłat będzie mniej…. Krasnoludki będą napotykać liczne przeszkody w dotarciu do celu.

Sami jesteśmy bardzo ciekawi jak potoczą się przygody wrocławskich krasnali. A szczegóły dotyczące akcji można znaleźć na specjalnym wydarzeniu organizatora:

Link do wydarzenia -> https://www.facebook.com/events/851575378682055/

Zbiórka z wyzwaniem -> https://www.siepomaga.pl/pomockrasnali

Link do filmu ze spotkania Krasnali na wrocławskim rynku -> https://we.tl/t-Bt7ZyHwmPB