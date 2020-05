Pierwsza edycja koncertu charytatywnego organizowanego przez Grupę Veritas i Fundację Veritas odbyła się 9 maja, wtedy na scenie mogliśmy zobaczyć takich artystów jak: Kuba Zaborski, Magda Steczkowska, Ewa Farna czy Kasia Popowska. Koncert online okazał się bardzo dużym sukcesem, ponieważ koncert oglądało ponad 13 000 osób. Wtedy koncert odbywał się pod hasłem #GRAMYDLAPRZYLĄDKA, a środki zbierane podczas koncertu zasiliły konto Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

„Jako, że epidemia dotyka najbardziej starsze i samotne osoby, które tą samotność teraz odczuwają bardziej niż kiedykolwiek, doszliśmy do wniosku, aby koncert tym razem odbył się właśnie dla organizacji, która pomaga takim osobom. Wybór Stowarzyszenia mali bracia Ubogich był w tym przypadku rzeczą oczywistą”- mówi Paweł Zabilski z Grupy Veritas.

„Stowarzyszenie mali bracia Ubogich dociera do tych, dla których największą bolączką w starości jest samotność, pomaga w trudnych chwilach. Ponad 380 wolontariuszy Stowarzyszenia to nie tylko pomocnicy osób starszych, ale przede wszystkim ich przyjaciele. Regularnie odwiedzają osoby mieszkające samotnie, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. To nasz fundamentalny Program TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ. Do udziału w Programie rekrutujemy wolontariuszy. Każdy z nich jest przydzielony do jednego podopiecznego, którego regularnie odwiedza. W ten sposób tworzą się więzi, bliskie relacje, a nawet międzypokoleniowe przyjaźnie na wiele lat.” – mówi Joanna Mielczarek z Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.

„Grono artystów, którzy wystąpią na koncercie ciągle się powiększa, więc nie jestem teraz w stanie wymienić wszystkich artystów. Mogę natomiast potwierdzić kilku bardzo znanych artystów, którzy wezmą udział w naszym koncercie: zespół Enej, Sławomir, Ramona Rey, Natalia Sikora, Kasia Dereń oraz Etna. Już teraz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim artystom, którzy wezmą udział w naszym koncercie online” – mówi P. Zabilski z Grupy Veritas.

„Mali bracia Ubogich to przyjaciele starszych ludzi, zatem przede wszystkim ucieszył nas fakt, że seniorzy (i mbU) mają kolejnych przyjaciół. Tym bardziej, że skala samotności starszych ludzi jest ogromna. Ubierając ją w liczby, to starszymi i samotnymi w Polsce zapełnilibyśmy miasto wielkości Białegostoku czy Katowic! Ta ich samotność jest o wiele dotkliwsza niż nasza ostatnia dwumiesięczna kwarantanna domowa związana z ogłoszeniem pandemii. Takie akcje, jak koncert online #GramyDlaSeniorów pokazują, że jest wiele osób, którym los starszych ludzi nie jest obojętny, dla których są ważni. To budujące, że w tym trudnym czasie pomagacie ludziom w potrzebie. Nasi podopieczni są wdzięczni za każdy taki gest wsparcia.” – mówi J.Mielczarek ze Stowarzyszenia.

Koncert online odbędzie się na profilu facebook Grupy Vertias oraz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich już 3 czerwca (środa) o godzinie 19:00.

Link do wydarzenia na fb -> https://www.facebook.com/events/248350229592109/

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich to organizacja pożytku publicznego, która powstała w 2002 roku.Przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Aktualnie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich otaczają regularnym wsparciem setki seniorów w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Pruszkowie i Świdniku. Polskie Stowarzyszenie mali bracia Ubogich jest członkiem The International Federation of Little Brothers of the Poor / Fédération internationale des petits frères des Pauvres.