Podczas drugiej edycji koncertu wystąpiło 17 wspaniałych artystów: Kasia Dereń, LuckyStar, Maja Kapłon i Dandysi, Enej, Anna Cyzon, Michał Sobierajski, Kuba Zaborski, Etna, Zespół FOX, ZajeFajni, Toskansky, Markus P., Nick Slincker, Paulina i Bartek Gruszeccy, Sławomir, Zespół Tęskno, AniKa Dąbrowska. Największym zainteresowaniem cieszyły się występy Sławomira, AniKi Dąbrowskiej oraz zespołu Enej.

„Zainteresowanie koncertem było ogromne. Gdy po zakończeniu koncertu doszły do nas pierwsze wyniki oglądalności byliśmy w dużym szoku. Koncert online oglądało ponad 25 000 osób. To dwa razy więcej niż podczas pierwszej edycji koncertu. Dlatego zdecydowaliśmy się, dodatkowo przekazać 30 000 złotych na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich.”- mówi Paweł Zabilski z Grupy Veritas.

„Dziękujemy za hojny gest. Cieszymy się, że mamy tak wielu sojuszników naszych działań w przeciwdziałaniu samotności starszych ludzi. Niemal każdy z nas w ostatnich miesiącach miał okazję przekonać się jak trudna do zniesienia potrafi być izolacja. Dziś już powoli możemy korzystać z uroków lata. Niestety, „stan kwarantanny domowej” to wciąż codzienność wielu starszych ludzi. Z Waszą OBECNOŚCIĄ leczymy samotność seniorów. – mówi Joanna Mielczarek, dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do tej niecodziennej akcji #GramyDlaSeniorów – dodaje J.Mielczarek.

„Chciałbym też serdecznie podziękować wszystkim artystom, którzy tak wspaniale zaangażowali się w naszą akcję i poświęcili swój czas aby uczestniczyć w koncercie. Dodatkowo chciałbym też podziękować wszystkim widzom koncertu, gdyby nie oni – nasze starania nie miałyby sensu. Przecież poprzez koncert chcieliśmy wesprzeć naszych seniorów, którzy często spędzają swoje wieczory samotnie, a tym razem spędzili czas razem z nami przy muzyce, która zawsze łączy ludzi.” – mówi P. Zabilski z Grupy Veritas.

Nadal trwa zbiórka na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w ramach akcji #GRAMYDLASENIORÓW. Link do zbiórki -> https://www.siepomaga.pl/gramydlaseniorow

Link do video podsumowania koncertu -> https://youtu.be/Clka-vstMfc