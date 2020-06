Podczas epidemii koronawirusa w Polsce zatrudnienie w kwietniu spadło o ponad 150 000 ( dane Głównego Urzędu Statystycznego), a jak dobrze wszyscy zdajemy sobie sprawę to właśnie bezrobocie jest największym czynnikiem wpływającym na poziom ubóstwa. Dodatkowo według badań ponad połowa przedsiębiorców spodziewa się spadku swoich dochodów. Zamykają się kolejne sieci sklepów, a co za tym idzie coraz więcej osób zostaje bez pracy. Sytuacja pokazała, iż w i pierwszej kolejności pracę stracili ci zatrudnieni, którzy i tak są w nienajlepszej sytuacji. Są to m.in. osoby gorzej wykwalifikowane, z niższym wykształceniem, pracownicy sezonowi oraz dorywczy, kobiety z dziećmi, pracownicy bez doświadczenia, którzy dopiero zaczynali na rynku pracy.

Od minionej soboty otwarte zostały granice kraju. Specjaliści związani z pośrednictwem pracy za granicą spodziewają się wzrostu zainteresowania pracą u naszych sąsiadów. „Od początku epidemii widzimy wzrost zainteresowania pracą za granicami kraju – zwłaszcza w Niemczech. Jeśli chodzi też o naszą branże – branże opiekuńczą, nasi sąsiedzi nie stosowali obowiązkowej kwarantanny dla osób pracujących legalnie w charakterze opiekuna osób starszych. Dzięki temu polskie opiekunki i opiekunowie mieli możliwość wyjazdu zarobkowego i nie utracili źródła dochodu” – mówi Paweł Zabilski z ramienia Veritas Group.

Ważnym aspektem, jest też jakość rynku pracy za granicą, nie widać tu żadnych większych zmian w stawkach za wykonaną pracę czy mniejszej ilości zapotrzebowania na pracowników z Polski. „Jako pośrednik pracy dbamy też o to, aby nasze opiekunki i opiekunowie byli odpowiednio przygotowani do pracy w czasie epidemii. Dlatego też ze swojej strony przy podpisaniu umowy wręczamy maseczki ochronne wielokrotnego użytku, reagujemy na każdą sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi pracownikami. Dodatkowo każda opiekunka i opiekun po powrocie ze zlecenia ma możliwość wykonania darmowego testu na obecność koronawirusa”, mówi P. Zabilski z Veritas Group.

Czy czeka nas kolejne emigracyjne boom? Wszystko zwiastuje, że niestety tak. Coraz więcej Polaków zaczyna zastanawiać się nad pracą za granicą i wyjazdem z kraju. Według najnowszych badań przeprowadzonych w czerwcu bieżącego roku. Ponad 9% Polaków myśli nad wyjazdem z kraju do pracy.