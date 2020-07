Zawód ten z roku na rok staje się coraz bardziej popularny, dotyczy to również naszego kraju, w którym coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazd do Niemiec w charakterze opiekuna osób starszych. Z powodu epidemii koronawirusa, zawód ten przeżywa teraz swoją drugą młodość. „Faktycznie, od jakiegoś czasu zauważyliśmy wzrost zainteresowania pracą w branży opiekuńczej nad osobami starszymi, głównie dotyczy to Niemiec. Widzimy też wzrost zainteresowania wyjazdem do takiej pracy przez Polaków.”, mówi przedstawiciel firmy Veritas Group, lidera usług opiekuńczych w Polsce.

Długoletnie życie niestety nie zawsze równoznaczne jest z życiem w zdrowiu z rodziną. „Często ze względu na pracę lub niewystarczające kwalifikacje rodzina seniora nie jest w stanie samodzielnie zająć się swoim bliskim. Bywa i tak, że opieka nad Bliskim staje się zadaniem ponad nasze siły. Wówczas idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnego opiekuna, która otoczy odpowiednią troską naszego bliskiego, a także zadba o jego dom”, tłumaczy pracownik Veritas Group.

W Niemczech i innych krajach Europy zachodniej usługi związane z opieką domową są powszechnym zjawiskiem, rośnie zarówno popularność tego zawodu, jak i zwiększa się poziom kwalifikacji opiekunów. Aktualnie opiekunowie osób starszych to wykwalifikowani specjaliści, których kompetencje są coraz bardziej doceniane. Polacy coraz częściej wyjeżdżają do pracy za granicę w celu podjęcia takiej pracy.

Badania przeprowadzone od dwóch lat pokazują, że Polki są coraz bardziej otwarte na podejmowanie nowych wyzwań. W ramach raportu zapytano respondentki m.in. o to, czy nie obawiają się zmiany zawodu, wyjazdu za granicę oraz jaki kierunek emigracji preferują – 8 na 10 ankietowanych uważa, że w każdym wieku można emigrować i szukać pracy, a aż 40% Polek wyraża chęć podjęcia pracy sezonowej poza Polską w obecnej sytuacji.

Opiekunka osób starszych musi posiadać szereg cech, które ułatwią jej codzienną współpracę z Podopiecznym. Ważna jest cierpliwość i troska o drugiego człowieka, dużo empatii i zrozumienia dla osoby starszej, bardzo często schorowanej.